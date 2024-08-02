Google Chrome будет использовать искусственный интеллект для облегчения шоппинга для пользователей

Новая функция сможет сравнить товары в разных вкладках и давать краткие характеристики.

В браузере Google Chrome появится новый инструмент искусственного интеллекта для шопинга. Новая функция сможет сравнить товары в разных вкладках и давать краткие характеристики. Об этом сообщает The Verge.

ИИ-инструмент будет называться «Сравнение вкладок». Он будет использовать генеративный искусственный интеллект, чтобы «вытаскивать» данные о товарах из открытых вкладок и собирать их в одну таблицу.

Пока инструмент сможет сравнивать только товары, но в дальнейшем это может быть любая информация, например сравнение гостиниц, университетов или даже туристических маршрутов.

Таблицы, которые создает этот инструмент, ограничены 10 элементами. Как отмечает представитель Google, таблицы, содержащие больше элементов, плохо масштабируются и становятся нечитаемыми.

Но при всей потенциальной пользе этот инструмент может также забрать трафик у сайтов, которые уже выполняют такие функции. Кроме того, есть некоторые причины ожидать, что инструмент Google может предоставлять неточную информацию, отмечает издание.

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