В Telegram появился магазин мини-приложений и встроенный браузер

Telegram обновился и получил новые функции.

Telegram запустил обновление, в рамках которого представил новый встроенный браузер, а также магазин мини-приложений.

Известно, что браузер позволяет пользователям переключаться между просмотром сайтов и непосредственно мессенджером, «совмещая общение с просмотром новостей».

Также мессенджер добавил новую вкладку «Приложения» в поиске, показывающую список популярных мини-приложений и приложений, которыми пользуется юзер.

Еще в рамках обновления добавили функцию покупки Stars в подарок своим контактам. Напомним, Stars – валюта, которую пользователи будут использовать для оплаты услуг в «миниприменениях» в Telegram с помощью встроенных покупок на iOS и Android.

Обновленный Telegram доступен для установки – чтобы все функции заработали, нужно обновить приложение к актуальной версии в Google Play или App Store, а также Windows и macOS.

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