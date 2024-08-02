У Telegram з’явився магазин мінізастосунків та вбудований браузер

Telegram оновився та отримав нові функції.

Telegram запустив оновлення, у рамках якого презентував новий вбудований браузер, а також магазин мінізастосунків.

Відомо, що браузер дає змогу користувачам перемикатися між переглядом сайтів та безпосередньо самим месенджером, «поєднуючи спілкування з переглядом новин».

Також месенджер додав нову вкладку «Застосунки» у пошуку, яка показує список популярних мінізастосунків та застосунків, якими користується юзер.

Ще у рамках оновлення додали функцію купівлі Stars в подарунок для своїх контактів. Нагадаємо, Stars - валюта, яку користувачі використовуватимуть для оплати послуг у «мінізастосунках» в Telegram за допомогою вбудованих покупок на iOS і Android.

Оновлений Telegram доступний для встановлення – щоб усі функції запрацювали, потрібно оновити застосунок до актуальної версії в Google Play або App Store, а також Windows і macOS.

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