Підсистему Електронний суд оновили: що було впроваджено

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило про оновлення підсистеми Електронний суд.
Реалізовано
Можливість переформувати виписку з ЄДР керівнику юридичної особи в розділі «Довіреності» (використовується у випадку необхідності продовження обов’язків (переформування виписки з ЄДР) керівника, призначеного виконуючим обов’язки на визначений період).
Виправлено
Виконавчі документи:
При подачі до АСВП в «Текст заяви» та «Атрибути заяви» в якості «Дати видачі» підставляється «Дата виконавчого документу" та додано відповідний атрибут в картку ВД після «Типу ВД».
При повторній подачі ВД до АСВП прибрано додавання вкладень (довіреностей) з попередньої подачі.
Виправлені помилки підпису додатків до заяви та прикріплення додатків, які виникали в деяких випадках.
При подачі до АСВП «Назва/ПІБ», «код», «адреса стягувача» підставляється в Заяву та атрибути з профілю кабінету.
Помилка відправлення до АСВП, яка виникала після видалення вкладень до заяви та додавання нових.
Доопрацьовано автоматичне оперативне отримання нових значень довідників АСВП при отриманні таких значень у документах виконавчого провадження.
В кабінеті судді в запитах до ЄДР, якщо знайдено декілька записів, не можливо було вибрати потрібний для формування довідки.
Збереження в чернетці останніх значень атрибутів (до цього зберігалася вся історія корегувань, що в деяких випадках приводило до помилок формування заяви).
Відправку повідомлення про автоматичне отримання доступу учасником справи (або представником) до запису судового засідання в суд. Якщо доступ отримав представник учасника справи, в суд направляються також електронні довіреності, за якими представник отримав доступ до кабінету учасника справи.
Відкриття форми друку «Картки руху документу» в браузері FireFox.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.