Підсистему Електронний суд оновили: що було впроваджено

У Електронному суді виправили низку помилок та впроваджено одну функцію.

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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило про оновлення підсистеми Електронний суд.

Реалізовано

Можливість переформувати виписку з ЄДР керівнику юридичної особи в розділі «Довіреності» (використовується у випадку необхідності продовження обов’язків (переформування виписки з ЄДР) керівника, призначеного виконуючим обов’язки на визначений період).

Виправлено

Виконавчі документи:

При подачі до АСВП в «Текст заяви» та «Атрибути заяви» в якості «Дати видачі» підставляється «Дата виконавчого документу" та додано відповідний атрибут в картку ВД після «Типу ВД».

При повторній подачі ВД до АСВП прибрано додавання вкладень (довіреностей) з попередньої подачі.

Виправлені помилки підпису додатків до заяви та прикріплення додатків, які виникали в деяких випадках.

При подачі до АСВП «Назва/ПІБ», «код», «адреса стягувача» підставляється в Заяву та атрибути з профілю кабінету.

Помилка відправлення до АСВП, яка виникала після видалення вкладень до заяви та додавання нових.

Доопрацьовано автоматичне оперативне отримання нових значень довідників АСВП при отриманні таких значень у документах виконавчого провадження.

В кабінеті судді в запитах до ЄДР, якщо знайдено декілька записів, не можливо було вибрати потрібний для формування довідки.

Збереження в чернетці останніх значень атрибутів (до цього зберігалася вся історія корегувань, що в деяких випадках приводило до помилок формування заяви).

Відправку повідомлення про автоматичне отримання доступу учасником справи (або представником) до запису судового засідання в суд. Якщо доступ отримав представник учасника справи, в суд направляються також електронні довіреності, за якими представник отримав доступ до кабінету учасника справи.

Відкриття форми друку «Картки руху документу» в браузері FireFox.

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