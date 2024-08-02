Подсистему Электронный суд обновили: что было внедрено

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило об обновлении подсистемы Электронный суд.
Реализовано
Возможность переформировать выписку из ЕГР руководителю юридического лица в разделе Доверенности (используется в случае необходимости продления обязанностей (переформирование выписки из ЕГР) руководителя, назначенного исполняющим обязанности на определенный период).
Исправлено
Исполнительные документы:
При подаче в АСИП в «Текст заявления» и «Атрибуты заявления» в качестве «Даты выдачи» подставляется «Дата исполнительного документа» и добавлен соответствующий атрибут в карточку ВД после «Типа ВД».
При повторной подаче ИД в АСИП убрано добавление вложений (доверенностей) с предварительной подачи.
Исправлены ошибки подписи приложений к заявлению и прикрепление приложений, возникающих в некоторых случаях.
При подаче в АСИП «Название/ФИО», «код», «адрес взыскателя» подставляется в Заявление и атрибуты из профиля кабинета.
Ошибка отправки в АСИП, которая возникала после удаления вложений в заявление и добавления новых.
Доработано автоматическое оперативное получение новых значений справочников АСИП при получении таких значений в документах исполнительного производства.
В кабинете судьи в запросах в ЕГР, если найдено несколько записей, невозможно было выбрать нужный для формирования справки.
Сохранение в черновике последних значений атрибутов (до этого сохранялась вся история корректировок, что в некоторых случаях приводило к ошибкам формирования заявления).
Отправка сообщения об автоматическом получении доступа участником дела (или представителем) к записи судебного заседания в суд. Если доступ получил представитель участника дела, в суд направляются также электронные доверенности, по которым представитель получил доступ в кабинет участника дела.
Открытие формы печати «Карты движения документа» в браузере FireFox.
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