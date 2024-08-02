Большая часть граждан ничего не знает о деятельности антикоррупционных активистов – доноры заказали опрос

Результаты опроса, проведенного институтом из Вашингтона при финансировании USAID, свидетельствуют, что большинство ничего не знает о деятельности общественных организаций по борьбе с коррупцией.

Находящийся в Вашингтоне Национальный демократический институт (NDI) сообщил, что недавно провел встречи с политическими, общественными и другими партнерами, чтобы поделиться своим опросом общественного мнения в Украине, проведенным в мае 2024 года.

Данное исследование было проведено при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и Швеции.

С 2015 года НДИ проводит общенациональный опрос, чтобы оценить общественное мнение Украины по ряду тем, связанных с ее демократической траекторией.

Вопрос во время последнего опроса звучал так: «Какие организации и институции, по вашему мнению, эффективно борются с коррупцией в Украине?». Вариантами ответов было «ведут борьбу», «не ведут борьбу», «ничего не знаю об их деятельности».

Итак, по ОО «Трансперенси Интернешнл Украина» 84% опрошенных ответили, что ничего не знают об их деятельности, 7% – что они не ведут борьбу с коррупцией, 10% – ведут борьбу.

Относительно ОО «Центр противодействия коррупции» 59% опрошенных ответили, что ничего не знают об их деятельности, 11% – что это ОО не ведет борьбу и 30% – что ведет.

Относительно «Бигус.инфо» 63% ответили, что ничего не знают об их деятельности, 9% – не ведут борьбу и 28% – ведут. Относительно «Наши гроши» 63% опрошенных ничего не знают об их деятельности, 12% считают, что не ведут борьбу, а 25% – ведут. По «Следствие.Инфо» 72% ничего не знают об их деятельности.

Ничего не знают о деятельности НАБУ – 38%, САП – 57%, ВАКС – 54%, НАПК – 53%.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ОО «Трансперенси Интернешнл Украина» вместе с рядом других общественных организаций, получающих грантовое финансирование от доноров, получили право забронировать до 100% своих сотрудников.

Так, правительство внесло их в список «критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период».

Автор: Наталя Мамченко

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