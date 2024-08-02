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Хорватия покупает новое вооружение для армии, старую технику может получить Киев

20:17, 2 августа 2024
Хорватия обновляет бронетехнику и закупает новое вооружение на 1,2 миллиарда евро.
Хорватия покупает новое вооружение для армии, старую технику может получить Киев
Источник фото: mil.in.ua
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Хорватия приступила к масштабной модернизации Вооруженных сил, включающей обновление вооружения и техники. Власти страны планируют заменить старую бронетехнику российского и югославского производства, которая возможно будет передана Украине.

Согласно информации, обнародованной в  Vecernji list, долгосрочный план развития хорватской армии до 2028 года предусматривает закупку новой военной техники. Среди запланированных закупок - боевые машины пехоты, танки, комплексы ПВО и самоходные артиллерийские установки.

В апреле 2024 года Хорватия получила первые шесть из 12 истребителей "Рафаль", которые будут полностью укомплектованы уже в следующем году. Эти закупки являются частью исторических инвестиций Хорватии в военную сферу на сумму 1,2 миллиарда евро.

До 2026 года планируется восстановление и модернизация всех 62 боевых бронированных машин Bradley M2A2 ODS на заводах Đura Đaković в сотрудничестве с Bae Systems. Также будет заказано производство 30 новых бронетранспортеров Patria, что доведет их общее количество до 200. Новые бронетранспортеры будут иметь башни DUOS с 30-мм пушками и противотанковыми ракетами SPIKE.

Хорватия также планирует усилить свои артиллерийские подразделения, в частности, приобрести дополнительные танковые гаубицы PzH 2000 калибра 155 мм, а также мобильную артиллерию на колесах, такую как шведский Archer или французский Caesar.

Переговоры с потенциальными поставщиками задерживаются из-за приоритетных поставок оружия в Украину. Как результат, часть устаревшей бронетехники может быть передана украинской армии в рамках современной модернизации хорватской армии.

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