Правительство утвердило Методику оценки рисков безопасности в образовании в связи с агрессией рф: что это дает

Методика является частью стратегии «Школа офлайн» и еще одним шагом в безопасном очном обучении украинских детей.

Министерство образования и науки сообщило, что Кабмин утвердил Методику оценки рисков безопасности в образовании в связи с российской агрессией. Это немаловажная часть стратегии «Школа офлайн» и еще один шаг к безопасному очного обучения украинских детей.

Что это дает:

◾ четкую оценку уровня безопасности для каждой школы и общины;

◾ эффективное распределение ресурсов на строительство укрытий, закупку школьных автобусов и покрытие других нужд школ;

◾ обоснованные решения о возобновлении очного обучения;

◾ гибкое реагирование на изменения ситуации с безопасностью;

◾ комплексный подход к обеспечению безопасности в образовании.

Методика учитывает множество факторов: расстояние до линии фронта и границ с россией, Белорусью, Приднестровским регионом, наличие укрытий, историю обстрелов и другие важные данные.

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