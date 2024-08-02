Уряд затвердив Методику оцінки ризиків безпеки в освіті у звʼязку з агресією рф: що це дає

Методика є частиною стратегії «Школа офлайн» та ще одним крок до безпечного очного навчання українських дітей.

Міністерство освіти і науки України повідомило, що Кабмін затвердив Методику оцінки ризиків безпеки в освіті у звʼязку з російською агресією. Це важлива частина стратегії «Школа офлайн» та ще один крок до безпечного очного навчання українських дітей.

Що це дає:

◾чітку оцінку рівня безпеки для кожної школи та громади;

◾ефективний розподіл ресурсів на будівництво укриттів, закупівлю шкільних автобусів та покриття інших потреб шкіл;

◾обґрунтовані рішення щодо відновлення очного навчання;

◾гнучке реагування на зміни безпекової ситуації;

◾комплексний підхід до гарантування безпеки в освіті.

Методика враховує множину чинників: відстань до лінії фронту та кордонів з росією, білоруссю, придністровським регіоном, наявність укриттів, історію обстрілів та інші важливі дані.

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