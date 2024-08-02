Хорватія купує нове озброєння для армії, стару техніку може отримати Київ

Хорватія оновлює бронетехніку та закуповує нове озброєння на 1,2 мільярда євро.

Джерело фото: mil.in.ua

Хорватія приступила до масштабної модернізації Збройних сил, що включає оновлення озброєння та техніки. Влада країни планує замінити стару бронетехніку російського та югославського виробництва, яка можливо буде передана Україні.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в Vecernji list, довгостроковий план розвитку хорватської армії до 2028 року передбачає закупівлю нової військової техніки. Серед запланованих закупівель – бойові машини піхоти, танки, комплекси ППО та самохідні артилерійські установки.

У квітні 2024 року Хорватія отримала перші шість із 12 винищувачів «Рафаль», які будуть повністю укомплектовані вже наступного року. Ці закупівлі є частиною історичних інвестицій Хорватії у військову сферу на суму 1,2 мільярда євро.

До 2026 року планується відновлення і модернізація всіх 62 бойових броньованих машин Bradley M2A2 ODS на заводах Đura Đaković у співпраці з Bae Systems. Також буде замовлено виробництво 30 нових бронетранспортерів Patria, що доведе їх загальну кількість до 200. Нові бронетранспортери матимуть башти DUOS з 30-мм гарматами і протитанковими ракетами SPIKE.

Хорватія також планує посилити свої артилерійські підрозділи, зокрема, придбати додаткові танкові гаубиці PzH 2000 калібру 155 мм, а також мобільну артилерію на колесах, таку як шведський Archer або французький Caesar.

Переговори з потенційними постачальниками затримуються через пріоритетні постачання зброї в Україну. Як результат, частина застарілої бронетехніки може бути передана українській армії в межах сучасної модернізації хорватської армії.

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