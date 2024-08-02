Практика судів
  1. У світі

Хорватія купує нове озброєння для армії, стару техніку може отримати Київ

20:17, 2 серпня 2024
Хорватія оновлює бронетехніку та закуповує нове озброєння на 1,2 мільярда євро.
Хорватія купує нове озброєння для армії, стару техніку може отримати Київ
Джерело фото: mil.in.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хорватія приступила до масштабної модернізації Збройних сил, що включає оновлення озброєння та техніки. Влада країни планує замінити стару бронетехніку російського та югославського виробництва, яка можливо буде передана Україні.

Згідно з інформацією, оприлюдненою в Vecernji list, довгостроковий план розвитку хорватської армії до 2028 року передбачає закупівлю нової військової техніки. Серед запланованих закупівель – бойові машини піхоти, танки, комплекси ППО та самохідні артилерійські установки.

У квітні 2024 року Хорватія отримала перші шість із 12 винищувачів «Рафаль», які будуть повністю укомплектовані вже наступного року. Ці закупівлі є частиною історичних інвестицій Хорватії у військову сферу на суму 1,2 мільярда євро.

До 2026 року планується відновлення і модернізація всіх 62 бойових броньованих машин Bradley M2A2 ODS на заводах Đura Đaković у співпраці з Bae Systems. Також буде замовлено виробництво 30 нових бронетранспортерів Patria, що доведе їх загальну кількість до 200. Нові бронетранспортери матимуть башти DUOS з 30-мм гарматами і протитанковими ракетами SPIKE.

Хорватія також планує посилити свої артилерійські підрозділи, зокрема, придбати додаткові танкові гаубиці PzH 2000 калібру 155 мм, а також мобільну артилерію на колесах, таку як шведський Archer або французький Caesar.

Переговори з потенційними постачальниками затримуються через пріоритетні постачання зброї в Україну. Як результат, частина застарілої бронетехніки може бути передана українській армії в межах сучасної модернізації хорватської армії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Оборона фінансується виключно за рахунок українських платників податків, не за рахунок міжнародних партнерів – Кабмін

Представники Уряду наголосили, оборона та безпека України фінансується виключно за рахунок українських платників податків.

Військовий збір із зарплат і ФОПів може залишитися в проекті про підвищення податків – Гетманцев

Підвищені податки вводяться лише тимчасово на час війни – Данило Гетманцев.

ВККС вчергове спробує обрати голову Комісії 7 серпня

Поки що претендент на посаду голови ВККС один – представник НАЗК Андрій Пасічник.

Доступ до електронних кабінетів вступників, ЄДЕБО і сайту Вступ-2024 закрито на невизначений строк

2 серпня закривається доступ до ЄДЕБО, сайту Вступу-2024 та електронних кабінетів вступників для здобуття вищої освіти.

Популярність професії юриста впала – більшість вступників хочуть стати психологами

Психологія, менеджмент, філологія і комп’ютерні науки обігнали професію юриста за популярністю серед вступників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Ярош
    Алла Ярош
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Ірина Колеснікова
    Ірина Колеснікова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Наталія Височанська
    Наталія Височанська
    суддя Чернівецького апеляційного суду