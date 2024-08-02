Більша частина громадян нічого не знає про діяльність антикорупційних активістів – донори замовили опитування

Результати опитування, яке провів інститут з Вашингтону при фінансуванні USAID, свідчать, що більшість нічого не знає про діяльність громадських організацій стосовно боротьби з корупцією.

Національний демократичний інститут (NDI), який знаходиться у Вашингтоні, повідомив, що нещодавно провів зустрічі з політичними, громадськими та іншими партнерами, щоб поділитися своїм опитуванням громадської думки в Україні, проведеним у травні 2024 року.

Дане дослідження було проведене за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Швеції.

З 2015 року НДІ проводить загальнонаціональне опитування, щоб оцінити громадську думку України з низки тем, пов’язаних з її демократичною траєкторією.

Питання під час останнього опитування звучало так: «Які організації та інституції, на Вашу думку, ефективно борються з корупцією в Україні?». Варіантами відповідей було «ведуть боротьбу», «не ведуть боротьбу», «нічого не знаю про їхню діяльність».

Отже, щодо ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» 84% опитаних відповіли, що нічого не знають про їх діяльність, 7% - що вони не ведуть боротьбу з корупцією, 10% – що ведуть боротьбу.

Стосовно ГО «Центр протидії корупції» 59% опитаних відповідали, що нічого не знають про їхню діяльність, 11% - що це ГО не веде боротьбу і 30% - що веде.

Стосовно «Бігус.інфо» 63% відповіли, що нічого не знають про їхню діяльність, 9% - що не ведуть боротьбу і 28% - що ведуть. Щодо «Наші гроші» 63% опитаних нічого не знають про їх діяльність, 12% вважають, що не ведуть боротьбу, а 25% - що ведуть. Стосовно «Слідство.Інфо» 72% нічого не знають про їх діяльність.

Нічого не знають про діяльність НАБУ – 38%, САП – 57%, ВАКС – 54%, НАЗК – 53%.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна» разом з низкою інших громадських організацій, які отримують грантове фінансування від донорів, отримали право забронювати до 100% своїх співробітників.

Так, Уряд вніс їх до переліку «критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.