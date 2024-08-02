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Google Chrome використовуватиме штучний інтелект, щоб полегшити шопінг для користувачів

19:05, 2 серпня 2024
Нова функція зможе порівняти товари у різних вкладках та надавати короткі характеристики.
Google Chrome використовуватиме штучний інтелект, щоб полегшити шопінг для користувачів
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У браузері Google Chrome з’явиться новий інструмент штучного інтелекту для шопінгу. Нова функція зможе порівняти товари у різних вкладках та надавати короткі характеристики. Про це повідомляє The Verge.

ШІ-інструмент матиме назву «Порівняння вкладок». Він використовуватиме генеративний штучний інтелект, щоб «витягувати» дані про товари з відкритих вкладок і збирати їх в одну таблицю.

Поки що інструмент зможе порівнювати лише товари, але надалі це може бути будь-яка інформація, наприклад, порівняння готелів, університетів або навіть туристичних маршрутів.

Таблиці, які створює цей інструмент, обмежені 10 елементами. Як зазначає представник Google, таблиці, які містять більше елементів, погано масштабуються та стають нечитабельними.

Але при всій потенційній користі цей інструмент може також «забрати» трафік у сайтів, які вже виконують такі функції. Крім того, є деякі причини очікувати, що інструмент від Google може надавати неточну інформацію, зазначає видання.

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