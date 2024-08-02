Верховний Суд визнав систематичність домашнього насильства ознакою кримінального правопорушення

Систематичність домашнього насильства, яке наполегливо продовжує вчиняти винувата особа, у тому числі, але не виключно, може бути підтверджена попереднім притягненням її до адміністративної відповідальності не менше двох разів за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП – ККС ВС.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розглянув питання систематичності домашнього насильства та визначив, що повторні адміністративні правопорушення можуть підтверджувати наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП. Про це повідомляє Верховний Суд.

Прокурор у касаційній скарзі стверджував, що суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про відсутність у діях обвинуваченого ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 126-1 КК України.

За обставинами справи обвинувачений проживав разом зі своєю дружиною та донькою у спільній квартирі, не працював та не мав заробітку, систематично зловживав алкогольними напоями, створював рідним нестерпні умови проживання, зокрема впродовж п’яти місяців систематично (декілька разів на тиждень, а то й на день) застосовував до дружини та доньки психологічне й економічне насильство шляхом примушування дружини, яка через стан здоров’я не працювала та була прикута до ліжка, і доньки жебракувати та віддавати йому грошові кошти. Унаслідок вчинення систематичного протягом тривалого часу домашнього насильства в сім’ї особу було двічі притягнуто до адміністративної відповідальності.

ККС ВС звернув увагу на те, що систематичність домашнього насильства, яке наполегливо продовжує вчиняти винувата особа, у тому числі, але не виключно, може бути підтверджена попереднім притягненням її до адміністративної відповідальності не менше двох разів за вчинення правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП. Оскільки шкода фізичному або психологічному здоров’ю особи як наслідок адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 173-2 КУпАП, не охоплюється поняттям «фізичні або психологічні страждання, втрата працездатності, емоційна залежність, погіршення якості життя потерпілої особи», що є наслідком кримінально караних діянь, визначених ст. 126-1 КК України, то попереднє притягнення особи до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства за умови подальшої повторюваності вчинення протиправних дій стосовно певної потерпілої особи чи осіб і настання конкретних наслідків, визначених законодавцем як більш тяжкі, не може свідчити про подвійне притягнення до юридичної відповідальності одного виду за те саме правопорушення.

Такий висновок зробив Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду, скасовуючи ухвалу суду апеляційної інстанції.

Постанова ККС ВС від 28 травня 2024 року у справі № 522/2378/22 (провадження № 51-7447км23).

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