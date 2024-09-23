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20 тисяч доларів за сприяння в уникненні депортації: судитимуть посадовців одеської ДМС

23:00, 23 вересня 2024
Обвинувачені вимагали у громадянина Молдови 20 тисяч доларів за допомогу в уникненні депортації.
20 тисяч доларів за сприяння в уникненні депортації: судитимуть посадовців одеської ДМС
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На Одещині скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника одного з управлінь Державної міграційної служби та його підлеглого за фактом зловживання впливом. Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Встановлено, що обвинувачені вимагали у громадянина Молдови 20 тисяч доларів за допомогу в уникненні депортації.

«Вони обіцяли іноземцю вплинути на працівників ДМС та суддів щодо прийняття позитивного рішення на його користь у справі про примусове повернення до країни походження та про заборону в’їзду в Україну», — йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження проведено обшуки за місцями мешкання та роботи фігурантів. Виявлено велику суму готівки, об’єкти нерухомості та автомобілі. Загальна сума виявленого майна сягає понад 82 млн грн.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою. Їх відсторонено від займаних посад, на виявлене майно накладено арешт.

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