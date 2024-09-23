Чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням – Гончаренко про нову директиву

Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що нова директива дозволяє мобілізацію чоловіків до 50 років, а старше – лише за окремим розпорядженням.

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Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що директива Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 передбачає, що мобілізація можлива лише стосовно чоловіків з 25 до 49 років.

«Тобто, чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Знайте свої права. І можете посилатись на цю директиву» - зазначив він.

Втім, саму директиву наразі ніде не опубліковано.

Також депутат стверджує, що вже «офіційно зупинився призов з 18 до 25 років обмежено придатних».

«Призов можливий лише за письмовою згодою.

В директиві Командування Сухопутних Військ на Оперативні Командування та на ТЦК 116/2/1/21409 від 19.09.2024 в пункті 1 вказано про не призов чоловіків з 18 до 25 років. Ця директива через Оперативні Командування вже прийшла до обласних та районних ТЦК.

Демобілізації вже мобілізованих не має. Будем займатись і тиснути далі» - зазначив він.

Автор: Наталя Мамченко

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