Привабливість професії судді першої інстанції з точки зору заробітної плати програє навіть державному сектору – ВККС

У ВККС розмірковують, як зробити добір на посади суддів судів першої інстанції привабливим для юристів-професіоналів.

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Пасічник 23 вересня повідомив, що у Комісії розмірковують над тим, як зробити анонсований на грудень 2024 року добір на посади суддів судів першої інстанції, привабливим для якісно підготовлених юристів.

«Можна оцінити стан ринку юридичних професій. Навіть якщо ми виключимо приватний сектор і залишимо для порівняння лише публічну службу та правоохоронні органи, то побачимо, що перевага тут буде не на користь професії судді. В НАБУ, ДБР, органах центральної влади рівень заробітної плати значно вищий, ніж у судді першої інстанції. Не кажучи вже про те, що конкурси на посади в таких структурах відбуваються значно швидше, ніж в судовій владі», - розповів голова ВККС 23 вересня під час роботи конференції «Привабливість суддівської кар’єри: європейській та українській виміри».

За словами Андрія Пасічника, в центральних органах виконавчої влади навіть головний спеціаліст має посадовий оклад близько 40 тис. гривень, а з надбавками та стажем роботи – ще більше.

«Навіть головний спеціаліст державної установи за певних умов може зараз отримувати заробітну платню таку ж, як і суддя першої інстанції», - підкреслив голова ВККС.

Також, як повідомив Андрій Пасічник, майже 10% кандидатів на посади суддів місцевих судів з числа «другої групи» учасників добору 2017 року, які у 2023 році повідомили про бажання взяти участь у відповідному конкурсі і стати суддями, у підсумку взагалі відмовилися від участі у оголошеному тоді конкурсі й не обрали суди.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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