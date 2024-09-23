Привлекательность профессии судьи первой инстанции с точки зрения заработной платы проигрывает даже государственному сектору – ВККС

В ВККС размышляют, как сделать отбор на должности судей судов первой инстанции привлекательным для юристов-профессионалов.

Председатель Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Пасечник 23 сентября сообщил, что в Комиссии размышляют над тем, как сделать анонсированный на декабрь 2024 отбор на должности судей судов первой инстанции, привлекательным для качественно подготовленных юристов.

«Можно оценить состояние рынка юридических профессий. Даже если мы исключим частный сектор и оставим для сравнения только публичную службу и правоохранительные органы, то увидим, что преимущество здесь будет не в пользу профессии судьи. В НАБУ, ГБР, органах центральной власти уровень заработной платы значительно выше, чем у судьи первой инстанции. Это не говоря уже о том, что конкурсы на должности в таких структурах проходят значительно быстрее, чем в судебной власти», - рассказал глава ВККС 23 сентября во время работы конференции «Привлекательность судейской карьеры: европейское и украинское измерения».

По словам Андрея Пасечника, в центральных органах исполнительной власти даже у главного специалиста должностной оклад составляет около 40 тыс. гривен, а с надбавками и стажем работы – еще больше.

«Даже главный специалист государственного учреждения при определенных условиях может сейчас получать заработную плату такую ​​же, как и судья первой инстанции», - подчеркнул глава ВККС.

Так же, как сообщил Андрей Пасечник, почти 10% кандидатов на должности судей местных судов из «второй группы» участников отбора 2017 года, которые в 2023 году сообщили о желании принять участие в соответствующем конкурсе и стать судьями, в итоге вообще отказались от участия в объявленном тогда конкурсе и не выбрали суды.

Автор: Вячеслав Хрипун

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