Мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению – Гончаренко о новой директиве

Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что новая директива позволяет мобилизацию мужчин до 50 лет, а старше – только по отдельному распоряжению.

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Народный депутат Алексей Гончаренко утверждает, что директива Командования Сухопутных Войск на Оперативные Командования и ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024 предусматривает, что мобилизация возможна только в отношении мужчин с 25 до 49 лет.

«То есть мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению. Знайте свои права. И можете ссылаться на эту директиву», - отметил он.

Впрочем, сама директива пока нигде не опубликована.

Также депутат утверждает, что уже «официально остановился призыв с 18 до 25 лет ограниченно годных».

«Призыв возможен только по письменному согласию.

В директиве Командования Сухопутных Войск на Оперативные Командования и ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024 в пункте 1 указано не призыв мужчин с 18 до 25 лет. Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК.

Демобилизации уже мобилизованных нет. Будем заниматься и давить дальше» - отметил он.

Автор: Наталя Мамченко

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