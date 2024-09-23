20 тысяч долларов за содействие во избежании депортации: будут судить чиновников одесской ГМС

Обвиняемые требовали у гражданина Молдовы 20 тысяч долларов за помощь во избежании депортации.

В Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя одного из управлений Государственной миграционной службы и его подчиненного по факту злоупотребления влиянием. Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемые требовали у гражданина Молдовы 20 тысяч долларов за помощь во избежании депортации.

«Они обещали иностранцу повлиять на работников ГМС и судей о принятии положительного решения в его пользу по делу о принудительном возвращении в страну происхождения и о запрете въезда в Украину», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства проведены обыски по местам проживания и работы фигурантов. Выявлена ​​крупная сумма наличных денег, объекты недвижимости и автомобили. Общая сумма выявленного имущества составляет более 82 млн грн.

В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. Они отстранены от занимаемых должностей, на выявленное имущество наложен арест.

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