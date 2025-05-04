Рятувальники розкрили деталі пожежі у Гідропарку та показали фото

У Дніпровському районі столиці ліквідували пожежу у складських приміщеннях.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», 4 травня на столичному Гідропарку сталася потужна пожежа.

У ДСНС повідомили деталі інциденту.

Зазначається, що о 13:48 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на Гідропарку.

«Загоряння сталось у двох поруч розташованих одноповерхових боксах з розповсюдженням полумʼя на два гаражі. О 14:54 займання ліквідували на загальній площі 350 кв. м», - сказано у повідомленні.

Попередньо, постраждалих немає. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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