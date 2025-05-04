Спасатели раскрыли детали пожара в Гидропарке и показали фото

В Днепровском районе столицы ликвидировали пожар в складских помещениях.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 4 мая на столичном Гидропарке произошёл мощный пожар.

В ГСЧС сообщили подробности инцидента.

Уточняется, что в 13:48 поступило сообщение о пожаре, который возник на Гидропарке.

«Возгорание произошло в двух расположенных рядом одноэтажных боксах с распространением пламени на два гаража. В 14:54 возгорание было ликвидировано на общей площади 350 кв. м», — говорится в сообщении.

Предварительно, пострадавших нет. Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

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