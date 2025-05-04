Президент Мальдив провел 15-часовую пресс-конференцию, побив рекорд Владимира Зеленского

Мохамед Муиззу беспрерывно общался с журналистами почти 15 часов – это новый мировой рекорд среди глав государств.

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Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу провел пресс-конференцию, которая длилась почти 15 часов подряд. Это новый мировой рекорд среди глав государств. Об этом сообщает The Times of India.

До этого рекорд принадлежал Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в октябре 2019 года провел пресс-конференцию продолжительностью 14 часов.

Сообщается, что Мохамед Муиззу начал общение с журналистами в субботу в 10:00 по местному времени и завершил его почти через 15 часов — в 00:54 в воскресенье. В течение мероприятия он делал лишь несколько коротких перерывов на молитву.

Проведение рекордной сессии на Мальдивах приурочили ко Всемирному дню свободы прессы, который ежегодно отмечается 3 мая. Во время конференции Муиззу подчеркнул важность роли СМИ в обществе, а также отметил значение объективной, сбалансированной и беспристрастной журналистики.

Помимо вопросов от журналистов, президент также отвечал на обращения граждан, переданные через представителей СМИ. Всего в мероприятии приняли участие около двух десятков журналистов, которым во время сессии подавали еду.

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