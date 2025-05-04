В Кривом Роге из имбирных пряников, расписанных петриковской росписью, создали панно

Рекорд зафиксировали в «Книге рекордов Украины».

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В Кривом Роге создали самое большое в стране панно из пряников, расписанных петриковской росписью. Этот рекорд внесен в «Книгу рекордов Украины». Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Композиция называется «Криворожская птица» и состоит из 400 имбирных пряников. Ее размер — 2,2 м на 2 м, а общий вес — 40 кг.

После фиксации рекорда все пряники были распроданы на благотворительной ярмарке, а собранные средства переданы в виде донатов ВСУ.

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