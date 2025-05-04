У Кривому Розі з імбирних пряників, розписаних петриківським розписом, зробили панно

Рекорд зафіксували у «Книзі рекордів України».

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У Кривому Розі зробили найбільше в країні панно з пряників, розписаних петриківським розписом. Цей рекорд внесено в «Книгу рекордів України». Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Композиція називається «Криворізька птаха» і складається з 400 імбирних пряників. Її розмір 2,2 м на 2 м, а загальна вага 40 кг.

Після фіксації рекорду всі пряники було розпродано на благодійному ярмарку, а зібрані кошти передали у вигляді донатів ЗСУ.

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