Практика судів
  1. У світі

Президент Мальдівів провів 15-годинну пресконференцію, побивши рекорд Володимира Зеленського

19:11, 4 травня 2025
Мохамед Муїззу безперервно спілкувався з журналістами майже 15 годин — це новий світовий рекорд серед глав держав.
Президент Мальдівів провів 15-годинну пресконференцію, побивши рекорд Володимира Зеленського
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Мальдівської Республіки Мохамед Муїззу провів пресконференцію, яка тривала майже 15 годин поспіль. Це новий світовий рекорд серед глав держав. Про це повідомляє The Times of India.

До цього рекорд належав Президенту України Володимиру Зеленському, який у жовтні 2019 року провів пресконференцію тривалістю 14 годин.

Повідомляється, що Мохамед Муїззу розпочав спілкування з журналістами в суботу о 10:00 ранку за місцевим часом і завершив його майже через 15 годин — о 00:54 у неділю. Протягом заходу він лише кілька разів робив перерви на молитву.

Проведення рекордного заходу на Мальдівах приурочили до Всесвітнього дня свободи преси, який щороку відзначають 3 травня. Під час конференції Муаззу наголосив на важливості ролі ЗМІ у суспільстві, а також підкреслив цінність об’єктивної, збалансованої та неупередженої журналістики.

Крім журналістських запитань, президент також відповідав на запити громадян, передані через представників ЗМІ. Загалом участь у заході взяли близько двох десятків журналістів, яким під час сесії подавали їжу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Механізм оподаткування прибутку від операцій з криптовалютою створює ризики несплати податків – ГНЕУ про законопроект 10225-д

Пропонована норма може призвести до необхідності повернення сум податків від доходів з продажу в обмін на валютні цінності віртуальних активів, що були придбані платником до набрання чинності новим законом, які були сплачені фізичною особою у попередніх податкових періодах за ставкою вищою, ніж ставка 5%, відмітили у ГНЕУ.

Військовослужбовці 18-25 років матимуть право навчатися без відриву від служби — Кабмін вніс законопроект

Чоловіки від 18 до 25 років, яких призвали, або ж які підписали контракт, зможуть навчатися без відриву від військової служби – уряд зареєстрував законопроект.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування: «Після позбавлення прокуратури цієї функції утворився вакуум»

Ініціатори законопроекту, серед яких Давид Арахамія та Олександр Корнієнко зазначають, що після позбавлення органів прокуратури функції нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування утворився вакуум законодавчого регулювання, який потрібно заповнити.

З продажу дитячого самоката за 200 грн через онлайн-платформу – до 23% податків – Кабмін зареєстрував законопроект

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає оподаткування і розкриття банківської таємниці щодо руху і залишку коштів на рахунках продавців, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Верховний Суд висловився щодо відмови від військової служби через релігійні переконання: обов’язок захисту України покладається на всіх громадян, незалежно від віросповідання

Верховний Суд вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час, і громадяни України можуть безперешкодно ними скористатися, але у воєнний час обов’язок захисту України покладається на всіх громадян України, незалежно від їх віросповідання.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду