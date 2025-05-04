Президент Мальдівів провів 15-годинну пресконференцію, побивши рекорд Володимира Зеленського

Мохамед Муїззу безперервно спілкувався з журналістами майже 15 годин — це новий світовий рекорд серед глав держав.

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Президент Мальдівської Республіки Мохамед Муїззу провів пресконференцію, яка тривала майже 15 годин поспіль. Це новий світовий рекорд серед глав держав. Про це повідомляє The Times of India.

До цього рекорд належав Президенту України Володимиру Зеленському, який у жовтні 2019 року провів пресконференцію тривалістю 14 годин.

Повідомляється, що Мохамед Муїззу розпочав спілкування з журналістами в суботу о 10:00 ранку за місцевим часом і завершив його майже через 15 годин — о 00:54 у неділю. Протягом заходу він лише кілька разів робив перерви на молитву.

Проведення рекордного заходу на Мальдівах приурочили до Всесвітнього дня свободи преси, який щороку відзначають 3 травня. Під час конференції Муаззу наголосив на важливості ролі ЗМІ у суспільстві, а також підкреслив цінність об’єктивної, збалансованої та неупередженої журналістики.

Крім журналістських запитань, президент також відповідав на запити громадян, передані через представників ЗМІ. Загалом участь у заході взяли близько двох десятків журналістів, яким під час сесії подавали їжу.

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