В ряде областей Украины объявили «желтый» уровень опасности из-за гроз

5 мая синоптики предупреждают о грозах на Закарпатье, Одесщине и в центральных областях.

Источник фото: Freepik

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На Закарпатье, в Одесской области и большинстве центральных регионов Украины объявлен «желтый» уровень опасности из-за гроз в понедельник — 5 мая. Об этом сообщили в ГСЧС.

«5 мая в Закарпатье, Одесской области и большинстве центральных областей днем грозы (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.

Существует четыре уровня опасности метеорологических условий:

зеленый — погодные условия не представляют угрозы;

желтый — потенциально опасные погодные условия;

оранжевый — опасные погодные условия;

красный — чрезвычайно опасные погодные условия.

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