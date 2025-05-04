В ряде областей Украины объявили «желтый» уровень опасности из-за гроз

На Закарпатье, в Одесской области и большинстве центральных регионов Украины объявлен «желтый» уровень опасности из-за гроз в понедельник — 5 мая. Об этом сообщили в ГСЧС.
«5 мая в Закарпатье, Одесской области и большинстве центральных областей днем грозы (I уровень опасности, желтый)», — говорится в сообщении.
Существует четыре уровня опасности метеорологических условий:
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