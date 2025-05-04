Президента Сербии Вучича выписали из больницы, но поездка на парад в Москву все еще под вопросом

В Сербии заявили, что не могут сказать, поедет ли президент в Россию.

Фото: slobodnaevropa.org

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Президента Сербии Александра Вучича выписали из Военно-медицинской академии в Белграде. В настоящее время он находится в удовлетворительном состоянии, но его анонсированный визит в Москву на парад 9 мая остается под вопросом, пишет «Радио Свобода».

По словам министра финансов Сербии Синиши Мали, который сопровождал президента в поездке в США, Вучич «чувствует себя лучше».

Мали также заявил, что на данный момент не может сказать, поедет ли президент Сербии в Россию из-за состояния здоровья, но предположил, что Вучич «сдержит свое слово».

В свою очередь, руководитель Управления военного здравоохранения Министерства обороны Сербии Драган Динчич заявил, что в ближайшие дни «нереалистично ожидать, что президент сможет вернуться к своей обычной деятельности».

Ранее президент Сербии заявлял, что не откажется от визита, несмотря на критику со стороны ЕС.

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