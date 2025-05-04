В Никополе и общине объявили радиационную опасность – власти отреагировали

Мэр города назвал инцидент ошибкой.

Источник фото: Unsplash

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В воскресенье, 4 мая, жителей Никополя и Никопольской территориальной общины предупредили о радиационной опасности. На такое объявление оперативно отреагировал мэр города Александр Саюк. Он назвал инцидент ошибкой.

«В результате технического сбоя было опубликовано сообщение о радиационной опасности. Это сообщение является ошибочным!», — написал он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.