Израиль планирует призвать десятки тысяч резервистов для расширения операции в Секторе Газа, — Bloomberg

Израиль готовится расширить свою военную операцию в Секторе Газа – на фоне возможного наступления страна начнет мобилизацию десятков тысяч резервистов.

Фото: Reuters

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Израиль начал мобилизацию десятков тысяч резервистов в рамках подготовки к расширению наземной операции в Секторе Газа. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Bloomberg.

«Тысячи резервистов получили повестки в рамках расширения операций в Газе. Я не могу назвать точное количество», — заявил представитель ЦАХАЛа.

Согласно данным издания, Израиль планирует привлечь десятки тысяч резервистов в течение нескольких дней.

Решение о расширении военной операции было принято после заседания Совета безопасности под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху 3 мая.

Отмечается, что на фоне давления со стороны израильского общества и международного сообщества усиление наступления связано с необходимостью выйти из тупика в войне с ХАМАС, которая длится уже более 18 месяцев.

На данный момент израильские войска и бронетехника контролируют примерно треть территории Сектора Газа. В то же время, по данным Axios, гуманитарная помощь для более чем 2 миллионов жителей региона заблокирована.

Bloomberg также сообщает, что ХАМАС по-прежнему в целом контролирует прибрежную территорию и удерживает заложников, а также тела погибших в плену. По имеющимся оценкам, в заложниках остаются 24 живых человека и 35 тел погибших. Все они были захвачены в результате нападения 7 октября 2023 года.

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