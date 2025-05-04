Лидер Китая Си Цзиньпин совершит визит в Россию с 7 по 10 мая

Президент Китая Си Цзиньпин совершит официальный визит в Россию с 7 по 10 мая, где примет участие в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Эту информацию подтвердили в МИД КНР и в Кремле, передает Reuters.
Указывается, что во время визита лидер Китая проведет переговоры с Путиным. По словам представителей Кремля, «будут обсуждаться основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня».
«Планируется подписание целого ряда двусторонних межгосударственных и межведомственных документов», — добавили в заявлении.
Ожидается, что в Россию также прибудут президенты Бразилии и Сербии, а также премьер-министр Словакии.
Напомним, Путин объявил так называемое трехдневное «перемирие» в честь Дня Победы.
Президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение РФ о перемирии с 7 по 9 мая, вместо этого он настаивает на прекращении огня сроком на 30 дней.
Также Зеленский подчеркнул, что Украина не может нести ответственность за события, которые могут произойти в России 9 мая. Он отметил, что Украина не рекомендует другим странам посещать РФ в этот день.
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