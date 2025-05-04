Лідер Китаю Сі Цзіньпін здійснить візит до Росії з 7 по 10 травня

Сі Цзіньпін приїде до Росії на парад 9 травня та проведе переговори з Путіним.

Фото: Getty Images

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Президент Китаю Сі Цзіньпін здійснить офіційний візит до РФ з 7 по 10 травня, де візьме участь у заходах з нагоди 80-ї річниці Дня памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цю інформацію підтвердили у МЗС КНР та у Кремлі, передає Reuters.

Вказується, що під час візиту лідер Китаю проведе переговори з Путіним. За словами представників Кремля, «будуть обговорюватися основні питання подальшого розвитку відносин всеоб'ємного партнерства і стратегічної взаємодії, а також актуальні проблеми міжнародної та регіональної повістки дня».

«Планується підписати цілий ряд двосторонніх міждержавних і міжвідомчих документів», - додали там.

Очікується, що до РФ також прибудуть президенти Бразилії й Сербії та прем’єр-міністр Словаччини.

Нагадаємо, що Путін оголосив так зване триденне «перемир′я» на честь Дня перемоги.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію РФ про перемир'я з 7 по 9 травня, натомість він наполягає на 30-денному припиненні вогню.

Також Зеленський наголосив, що Україна не може нести відповідальність за те, що відбуватиметься у Росії 9 травня. Він зазначив, що Україна не рекомендує іншим країнам 9 травня відвідувати РФ.

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