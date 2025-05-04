Ізраїль планує призвати десятки тисяч резервістів для розширення операції в Секторі Гази, — Bloomberg

Ізраїль готується розширити свою військову операцію в Секторі Гази — на тлі можливого наступу країна почне мобілізацію десятків тисяч резервістів.

Фото: Reuters

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Ізраїль розпочав мобілізацію десятків тисяч резервістів у межах підготовки до розширення наземної операції в Секторі Гази. Про це повідомив речник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), передає Bloomberg.

«Тисячі резервістів отримали повістки в рамках розширення операцій у Газі. Я не можу назвати точну кількість», — зазначив представник ЦАХАЛу.

За даними, Ізраїль планує залучити десятки тисяч резервістів протягом кількох днів.

Рішення про розширення військової операції було ухвалене після засідання Ради безпеки під головуванням прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу 3 травня.

Видання вказує, що посилення наступу на тлі тиску на Нетаньягу з боку як ізраїльського суспільства, так і міжнародної спільноти, пов’язане з потребою розірвати глухий кут у війні з ХАМАС, яка триває вже понад 18 місяців.

На сьогодні ізраїльські війська та бронетехніка контролюють приблизно третину території Сектора Гази. Водночас, як передає Axios, гуманітарна допомога для понад 2 мільйонів мешканців регіону заблокована.

Bloomberg додає, що ХАМАС продовжує загалом контролювати прибережну смугу та досі утримує заручників та тіла тих, хто загинув у полоні. Вважається, що у заручниках 24 живі людини та 35 тіл загиблих. Всі вони були викрадені під час нападу 7 жовтня 2023 року.

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