У Нікополі та громаді оголосили радіаційну небезпеку – у органах влади відреагували

Мер міста назвав інцидент помилкою.

Джерело фото: Unsplash

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У неділю, 4 травня, жителів Нікополя та Нікопольської територіальної громади попередили про радіаційну небезпеку. На таке оголошення оперативно відреагував мер міста Олександр Саюк. Він назвав інцидент помилкою.

«Внаслідок технічного збою було опубліковано повідомлення про радіаційну небезпеку. Це повідомлення є помилковим!», - написав він.

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