Президента Сербії Вучича виписали з лікарні, але поїздка на парад у Москві все ще під питанням

У Сербії заявили, що не можуть сказати, чи поїде президент до Росії.

Фото: slobodnaevropa.org

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Президента Сербії Александара Вучича виписали з Військово-медичної академії в Белграді. Наразі він знаходиться у задовільному стані, але його анонсований візит до Москви на парад 9 травня залишається під питанням, пише Радіо Свобода.

За словами міністра фінансів Сербії Сініши Малі, який супроводжував президента Сербії у поїздці до США, Вучич почувається краще».

Малі також заявив, що на сьогодні не може сказати, чи поїде президент Сербії до Росії через стан здоров'я, але припустив, що Вучич «дотримає слова».

У свою чергу керівник Управління військової охорони здоров'я Міністерства оборони Сербії Драган Дінчич завив, що у найближчі днів «нереально очікувати, що президент зможе повернутися до своєї звичайної діяльності».

Раніше президент Сербії заявляв, що не відмовиться від візиту, попри критику з боку ЄС.

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