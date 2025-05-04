У низці областей України оголосили «жовтий» рівень небезпечності через грози

5 травня синоптики попереджають про грози на Закарпатті, Одещині та в центральних областях.

Джерело фото: Freepik

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На Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей України оголошено «жовтий» рівень небезпечності через грози у понеділок – 5 травня. Про це повідомили в ДСНС.

«5 травня на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей вдень грози (I рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

Існує чотири рівні небезпеки метеорологічних умов:

зелений – погодні умови не становлять загрози;

жовтий – потенційно небезпечні погодні умови;

помаранчевий – небезпечні погодні умови;

червоний – вкрай небезпечні погодні умови.

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