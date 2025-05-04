У низці областей України оголосили «жовтий» рівень небезпечності через грози

На Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей України оголошено «жовтий» рівень небезпечності через грози у понеділок – 5 травня. Про це повідомили в ДСНС.
«5 травня на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей вдень грози (I рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться в повідомленні.
Існує чотири рівні небезпеки метеорологічних умов:
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