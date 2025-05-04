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Херсонский городской суд Херсонской области 5 мая будет работать в дистанционном режиме

18:17, 4 мая 2025
В суде сообщили, что такое решение было принято из-за повышенной активности вражеских беспилотных летательных аппаратов.
Херсонский городской суд Херсонской области 5 мая будет работать в дистанционном режиме
Фото: ksm.ks.court.gov.ua
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В понедельник, 5 мая, Херсонский городской суд будет работать в дистанционном режиме в связи с осложнением ситуации с безопасностью в центральной части города. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Причиной такого решения стало увеличение активности вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Просим с пониманием отнестись к временным изменениям и соблюдать указания органов безопасности!», — говорится в сообщении суда.

Уточняется, что подача заявлений, ходатайств, обращений и других процессуальных документов, а также получение информации о состоянии рассмотрения дел будет осуществляться с помощью электронных средств связи (электронная почта, подсистема «Электронный суд», веб-портал «Судебная власть» и др.).

Кроме того, с 08:00 до 17:00 возможна подача заявлений и ходатайств в помещении суда через специальный ящик, а также на официальной странице суда на веб-портале «Судебная власть».

«Будет обеспечено рассмотрение судебных дел, которые являются неотложными или связаны с содержанием лица под стражей, в обычном режиме.

Информация о переносе других заседаний будет сообщена всем участникам судебного процесса», — добавили в суде.

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