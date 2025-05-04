Практика судів
  1. Суд інфо

Херсонський міський суд Херсонської області 5 травня працюватиме в дистанційному режимі

18:17, 4 травня 2025
У суді повідомили, що таке рішення було прийняте через підвищення активності ворожих безпілотних літальних апаратів.
Херсонський міський суд Херсонської області 5 травня працюватиме в дистанційному режимі
Фото: ksm.ks.court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 5 травня, Херсонський міський суд працюватиме в дистанційному режимі у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в центральній частині міста. Про це повідомила пресслужба суду.

«Причиною такого рішення стало підвищення активності ворожих безпілотних літальних апаратів.

Просимо поставитися з розумінням до тимчасових змін та дотримуватися вказівок органів безпеки!», - повідомили у суді.

Зазначається, що подача заяв, клопотань, звернень та інших процесуальних документів, а також з'ясування інформації про стан розгляду справ відбуватиметься за допомогою електронних засобів зв'язку (електронна пошта, підсистема «Електронний суд», веб-портал «Судова влада» тощо).

Крім того, з 08:00 до 17:00 можлива подача заяв, клопотань в приміщенні суду в скриньку та на офіційній сторінці суду веб-порталу «Судова влада».

«Буде забезпечено розгляд судових справ, які є невідкладними або пов’язані з триманням особи під вартою у звичайному режимі.

Інформація щодо перенесення інших засідань буде повідомлена всім учасникам судового процесу», - додали у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

росія Китай

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Механізм оподаткування прибутку від операцій з криптовалютою створює ризики несплати податків – ГНЕУ про законопроект 10225-д

Пропонована норма може призвести до необхідності повернення сум податків від доходів з продажу в обмін на валютні цінності віртуальних активів, що були придбані платником до набрання чинності новим законом, які були сплачені фізичною особою у попередніх податкових періодах за ставкою вищою, ніж ставка 5%, відмітили у ГНЕУ.

Військовослужбовці 18-25 років матимуть право навчатися без відриву від служби — Кабмін вніс законопроект

Чоловіки від 18 до 25 років, яких призвали, або ж які підписали контракт, зможуть навчатися без відриву від військової служби – уряд зареєстрував законопроект.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про врегулювання нагляду за законністю рішень місцевого самоврядування: «Після позбавлення прокуратури цієї функції утворився вакуум»

Ініціатори законопроекту, серед яких Давид Арахамія та Олександр Корнієнко зазначають, що після позбавлення органів прокуратури функції нагляду за законністю рішень органів місцевого самоврядування утворився вакуум законодавчого регулювання, який потрібно заповнити.

З продажу дитячого самоката за 200 грн через онлайн-платформу – до 23% податків – Кабмін зареєстрував законопроект

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який передбачає оподаткування і розкриття банківської таємниці щодо руху і залишку коштів на рахунках продавців, які надають послуги чи продають товари через онлайн-платформи OLX, Prom, Kabanchik та інші.

Верховний Суд висловився щодо відмови від військової служби через релігійні переконання: обов’язок захисту України покладається на всіх громадян, незалежно від віросповідання

Верховний Суд вказав, що Україна запровадила альтернативи військовій службі в мирний час, і громадяни України можуть безперешкодно ними скористатися, але у воєнний час обов’язок захисту України покладається на всіх громадян України, незалежно від їх віросповідання.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Проскурняк
    Олег Проскурняк
    голова Господарського суду Чернівецької області
  • Ольга Черниш
    Ольга Черниш
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду