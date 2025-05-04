Херсонський міський суд Херсонської області 5 травня працюватиме в дистанційному режимі

У суді повідомили, що таке рішення було прийняте через підвищення активності ворожих безпілотних літальних апаратів.

Фото: ksm.ks.court.gov.ua

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У понеділок, 5 травня, Херсонський міський суд працюватиме в дистанційному режимі у зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в центральній частині міста. Про це повідомила пресслужба суду.

«Причиною такого рішення стало підвищення активності ворожих безпілотних літальних апаратів.

Просимо поставитися з розумінням до тимчасових змін та дотримуватися вказівок органів безпеки!», - повідомили у суді.

Зазначається, що подача заяв, клопотань, звернень та інших процесуальних документів, а також з'ясування інформації про стан розгляду справ відбуватиметься за допомогою електронних засобів зв'язку (електронна пошта, підсистема «Електронний суд», веб-портал «Судова влада» тощо).

Крім того, з 08:00 до 17:00 можлива подача заяв, клопотань в приміщенні суду в скриньку та на офіційній сторінці суду веб-порталу «Судова влада».

«Буде забезпечено розгляд судових справ, які є невідкладними або пов’язані з триманням особи під вартою у звичайному режимі.

Інформація щодо перенесення інших засідань буде повідомлена всім учасникам судового процесу», - додали у суді.

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