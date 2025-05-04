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Трамп заявил, что США ближе к мирному соглашению с «одной из сторон» в переговорах, но не уточнил, с каким

17:45, 4 мая 2025
Президент США сказал, что иногда он близок к тому, чтобы выйти из переговоров, но потом «происходят хорошие вещи».
Трамп заявил, что США ближе к мирному соглашению с «одной из сторон» в переговорах, но не уточнил, с каким
Фото: Carlos Barria / Reuters
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в рамках переговоров по завершению войны между РФ и Украиной стали «ближе с одной из сторон». При этом он отказался уточнять, о какой именно стороне идет речь.

Об этом Трамп рассказал в интервью программе Meet the Press на телеканале NBC.

Так, на вопрос, удалось ли продвинуться в переговорах по прекращению войны, он ответил:

«Я действительно верю, что мы ближе [к достижению соглашения] с одной стороной и, возможно, не так близки с другой. Но я бы не хотел говорить, с какой стороной мы ближе».

Также у Трампа спросили, сколько времени он дает обеим сторонам на достижение соглашения. На это американский президент ответил, что временами он близок к тому, чтобы выйти из переговоров, но потом «происходят хорошие вещи».

При этом он не исключил возможности, что наступит момент, когда США могут отказаться от роли посредника между Украиной и РФ. Однако он не стал уточнять, что может стать «красной линией» для такого шага.

«Настанет момент, когда я скажу: "Хорошо, продолжайте, продолжайте быть дальше дураками". Иногда я близок к этому, а потом происходит что-то позитивное... Возможно, ничего не получится — возможно, это просто невозможно. Вы должны понимать, здесь огромная ненависть», — добавил он.

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США рф Украина Дональд Трамп

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