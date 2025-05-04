Трамп заявив, що США ближчі до мирної угоди з «однією зі сторін» у переговорах, але не уточнив, з якою

Президент США сказав, що часом він близький до того, щоб вийти з переговорів, але потім «стаються хороші речі».

Фото: Carlos Barria / Reuters

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати в межах переговорів щодо завершення війни між РФ та Україною стали «ближчими з однією зі сторін». Водночас назвати цю сторону він відмовився.

Про це Трамп розповів в інтерв’ю програмі Meet the Press на телеканалі NBC.

Так, на запитання, чи вдалося просунутися у перемовинах щодо припинення війни, він відповів:

«Я справді вірю, що ми ближчі [в досягненні угоди] з однією стороною і, мабуть, не такі близькі з іншою. Але я б не хотів казати, із якою стороною ми ближчі».

Також у Трампа запитали, скільки часу він дає обом сторонам на те, щоб досягти угоди. На це американський президент сказав, що часом він близький до того, щоб вийти з переговорів, але потім «стаються хороші речі».

При цьому він не виключив можливості, що настане момент, коли США можуть відмовитися від ролі посередника між Україною та РФ. Однак відмовився уточнити, що може стати «червоною лінією» для такого кроку.

«Настане момент, коли я скажу: «Добре, продовжуйте, будьте далі дурнями». Іноді я близький до цього, а потім відбувається щось позитивне... Можливо, нічого не вийде - можливо, це просто неможливо. Ви повинні розуміти, тут величезна ненависть», - додав він.

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