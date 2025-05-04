Украинцам напомнили, как рассчитывается размер пособия по временной нетрудоспособности

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, как рассчитывается размер пособия по временной нетрудоспособности.
Согласно статье 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» размер пособия по временной нетрудоспособности застрахованных лиц зависит от страхового стажа и выплачивается в следующем размере:
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