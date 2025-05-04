В Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации, потому что «многие его знакомые погибли на войне» — дело рассматривал суд

В Хмельницкой области суд наказал военнообязанного, который получил несколько повесток, но уклонился от мобилизации. Приговор по делу №688/929/25 вынес Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области.

В материалах дела указано, что в сентябре 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.

Так, в сентябре 2024-го и январе 2025-го военнообязанный получил три повестки, однако не явился в ТЦК для отправки на службу.

На суде мужчина признал вину и раскаялся.

Житель Хмельницкой области пояснил, что «не согласен проходить военную службу, поскольку болеет, у него отсутствует часть желудка, в 2005 году он перенес хирургическое вмешательство. Ранее не служил, не имеет навыков, многие его знакомые погибли на войне. По этим причинам он отказался являться в ТЦК в указанные в обвинительном акте дни, хотя повестки были вручены».

Суд проанализировал материалы дела, признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Хмельницкой области в течение тридцати дней со дня его оглашения.

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