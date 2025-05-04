На Хмельччини чоловік відмовився від мобілізації, бо «багато його знайомих загинуло на війні» — справу розглядав суд

Військовозобов’язаний отримав три повістки, проте не прибув до ТЦК для відправлення на військову службу.

Фото: unsplash

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На Хмельниччині суд покарав військовозобов’язаного, який отримав кілька повісток, проте ухилився від мобілізації. Вирок у справі №688/929/25 виніс Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області.

У матеріалах справи вказується, що у вересні 2024 року чоловік пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби.

Так, у вересні 2024 року та січні 2025 року військовозобов’язаний отримав три повістки, проте не прибув до ТЦК для відправлення на військову службу.

На суді чоловік визнав провину та розкаявся.

Житель Хмельниччини пояснив, що «не згідний проходити військову службу, оскільки хворіє, у нього відсутня частина шлунку, 2005 року переніс хірургічне втручання. Раніше не служив, навичок не має, багато його знайомих загинуло на війні. З огляду на ці причини, він відмовився з’явитися до ТЦК у вказані в обвинувальному акті дні, хоча повістки йому були вручені».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винуватим у пред’явленому обвинуваченні за ст. 336 КК України та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку.

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