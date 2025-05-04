В Киеве наказали водителя, который проехал перекресток на красный сигнал светофора — видео

В столице патрульные привлекли к ответственности водителя, который нарушил ПДД.

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В Голосеевском районе Киева наказали водителя автомобиля Citroen, который проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли в его отношении постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

Сумма штрафа составляет — 510 гривен.

В полиции напомнили, что красный сигнал светофора — запрещает движение.

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