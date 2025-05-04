Украину 5 мая накроют грозы, местами сильные порывы ветра

В большинстве регионов – кратковременные дожди и грозы, на востоке и юге – порывы ветра до 20 м/с.

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В Украине 5 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

В частности, в Украинском гидрометеорологическом центре предупреждают о кратковременных дождях, а на Закарпатье, Одесской области и большинстве центральных, местами и в северных областях днем ожидаются грозы. На востоке и юго-востоке страны — без осадков.

Ветер северо-западный, 5–10 м/с, на востоке и юге страны днем местами порывы юго-западного ветра, 15–20 м/с.

Температура ночью 7–12°, днем 20–25°, в западных и северных областях 11–16°.

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