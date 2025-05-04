Україну 5 травня накриють грози, подекуди сильні пориви вітру

У більшості регіонів — короткочасні дощі й грози, на сході та півдні — пориви вітру до 20 м/с.

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В Україні 5 травня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями.

Зокрема в Українському гідрометеорологічному центрі попереджають про короткочасні дощі, на Закарпатті, Одещині та в більшості центральних, місцями і в північних областях вдень грози. На сході та південному сході країни – без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході та півдні країни вдень місцями пориви південно-західного вітру, 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, а вдень 20-25°, в західних та північних областях 11-16°.

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