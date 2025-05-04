На Одещині жінка підстрелила 9-річну доньку з пневматичної гвинтівки, коли відлякувала горобців

Дівчинку доставили в районну лікарню з легким пораненням гомілки для надання медичної допомоги.

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На Одещині жінка випадково поранила доньку із пневматичної зброї. Як розповіли у поліції, про подію, що стався ввечері 2 травня в одному з населених пунктів Кубейської громади, правоохоронців повідомила сусідка родини.

Встановлюючи обставини, правоохоронці з’ясували, що 39-річна жінка у своєму дворі хотіла налякати горобців та випадково поцілила із пневматичної гвинтівки у 9-річну дочку, яка стояла спереду.

Дівчинку доставили в районну лікарню з легким пораненням гомілки для надання медичної допомоги. Наразі дитина почувається добре, кажуть у поліції.

Відносно матері поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Нею кваліфікується ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання малолітніх та/або неповнолітніх дітей. Жінці загрожує штраф.

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