Як розпізнати витік газу вдома – поради фахівців

Різкий запах, шипіння чи в’янення кімнатних рослин — ці ознаки можуть свідчити про витік газу.

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Вміння вчасно розпізнати витік газу допоможе запобігти аварійним ситуаціям. У Групі Нафтогаз розповіли, як за першими ознаками розпізнати витік газу у вашому помешканні.

Характерний різкий запах

Чистий природний газ не має запаху та кольору. Щоб вчасно попередити про його витік, на етапі підготовки до газу додають речовину з різким специфічним запахом – одорант.

Незвичні звуки від газового обладнання

У місцях стиків та з'єднань труб чи шлангів газ може витікати із шиплячим звуком.

Раптове в'янення кімнатних рослин

Пожовтіння або раптове в'янення рослин поблизу газових приладів може свідчити про ймовірність витоку газу.

Фахівці зазначають: якщо ви помітили ці ознаки, то негайно зверніться до газової служби за номером 104.

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