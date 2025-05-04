Как распознать утечку газа дома – советы специалистов

Резкий запах, шипение или увядание комнатных растений — эти признаки могут свидетельствовать об утечке газа.

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Умение вовремя распознать утечку газа поможет предотвратить аварийные ситуации. В Группе Нафтогаз рассказали, как по первым признакам определить утечку газа в вашем жилище.

Характерный резкий запах

Чистый природный газ не имеет запаха и цвета. Чтобы своевременно предупредить об утечке, на этапе подготовки к использованию в газ добавляют вещество с резким специфическим запахом – одорант.

Необычные звуки от газового оборудования

В местах стыков и соединений труб или шлангов газ может выходить с характерным шипящим звуком.

Внезапное увядание комнатных растений

Пожелтение или резкое увядание растений рядом с газовыми приборами может свидетельствовать о возможной утечке газа.

Специалисты отмечают: если вы заметили эти признаки, немедленно обратитесь в газовую службу по номеру 104.

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