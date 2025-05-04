На Одещине женщина подстрелила 9-летнюю дочь из пневматической винтовки, когда отпугивала воробьев

Девочку доставили в районную больницу с легким ранением голени для оказания медицинской помощи.

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На Одещине женщина случайно ранила дочь из пневматического оружия. Как рассказали в полиции, о происшествии, которое произошло вечером 2 мая в одном из населенных пунктов Кубейской громады, правоохранителям сообщила соседка семьи.

Устанавливая обстоятельства, правоохранители выяснили, что 39-летняя женщина во дворе своего дома хотела отпугнуть воробьев и случайно попала из пневматической винтовки в свою 9-летнюю дочь, которая стояла впереди.

Девочку доставили в районную больницу с легким ранением голени для оказания медицинской помощи. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, сообщили в полиции.

В отношении матери полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья квалифицирует уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению надлежащих условий жизни, обучения и воспитания малолетних и/или несовершеннолетних детей. Женщине грозит штраф.

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