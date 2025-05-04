В Киеве женщина во время ссоры зарезала мужчину и легла спать

Женщина нанесла мужчине два удара ножом в спину, от которых он скончался.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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В Киеве правоохранители задержали женщину, которая во время ссоры с мужчиной смертельно ранила его ножом. Она нанесла ему два удара ножом в спину, от которых тот умер.

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, на спецлинию 102 позвонила жительница Днепровского района Киева и сообщила, что обнаружила в квартире своего мужа без признаков жизни.

Правоохранители обнаружили в одной из комнат тело 70-летнего местного жителя с двумя ножевыми ранениями в спину.

51-летняя заявительница находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и путалась в показаниях. В частности, полицейским удалось установить, что накануне вечером она вместе с мужчиной употребляла алкоголь, а затем, во время ссоры, дважды ударила его кухонным ножом в спину. Однако вызывать скорую она не поспешила — легла спать, а утром позвонила в полицию.

Полицейские задержали злоумышленницу и сообщили ей о подозрении. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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